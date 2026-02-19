Nuvens e chuva fraca nas previsões do tempo para esta quinta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e períodos de chuva fraca até ao final da manhã, sendo menos provável na vertente Sul da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Leste/Nordeste. Está, igualmente, prevista uma pequena descida da temperatura mínima nas terras altas.

O IPMA aponta para máximas de 20ºC na Madeira e 18ºC no Porto Santo. No que toca às mínimas, os termómetros deverão marcar 14ºC nas duas ilhas.

No Funchal, conte com períodos de céu muito nublado, havendo, também, a possibilidade de ocorrência de chuva fraca durante a manhã. O vento soprará fraco na capital madeirense, a uma velocidade inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, conte com ondas do quadrante Sul com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.