Previsão de chuva e possibilidade de neve nesta segunda-feira na Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira, na Madeira, indica que o céu vai apresentar-se muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde.

São esperados períodos de chuva, podendo ser por vezes fortes até final da manhã, passando a regime de aguaceiros em geral fracos, mais frequentes na vertente norte e terras altas, e que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo e de neve nos pontos mais altos a partir da tarde.

O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de oeste, rodando para norte moderado a forte (30 a 50 km/hora) a partir da manhã, por vezes com rajadas até 80 km/hora, e aumentando para forte a muito forte (45 a 60 km/hora) nas terras altas, com rajadas até 110 km/hora, em especial a partir da tarde.

Está prevista uma descida de temperatura, em especial nas terras altas. As temperaturas vão oscilar entre os 13 e 18 os graus na ilha da Madeira e entre os 12 e 16 os graus na ilha do Porto Santo.

Especificamente para área do Funchal, a previsão é de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde. Períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do final da manhã. O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de oeste, rodando para norte a partir da manhã.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros de altura, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros de altura a partir da tarde. Na costa Sul, as ondas serão de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros de altura, aumentando gradualmente para 3 a 4,5 metros de altura na parte oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC.