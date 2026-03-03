“O engenheiro que lê nas estrelas” será apresentado quinta-feira

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) promove, no próximo dia 5 de Março, às 18h00, na sua sede, a apresentação do livro “O Engenheiro que Lê nas Estrelas”, da autoria de Arlindo Oliveira.

A obra, uma coletânea de poemas, revela uma faceta mais intimista e literária do autor. Num diálogo sensível entre ciência e emoção, os textos conduzem o leitor por uma viagem onde as estrelas surgem como metáfora, inspiração e horizonte, refere a RMOE em nota à imprensa.

Engenheiro civil madeirense, Arlindo Oliveira construiu um percurso marcado pelo compromisso cívico, político e associativo, tendo sido também um dos fundadores da Secção Regional da Ordem dos Engenheiros, hoje Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, da qual foi o primeiro presidente. Atualmente residente no Funchal, pai de quatro filhos e avô de seis netos, dedica-se à escrita, cultivando a memória e a reflexão inspiradas pelo fascínio pela física e pela astrofísica.

Com esta iniciativa, a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros reforça o seu compromisso com a valorização cultural e humana da profissão, evidenciando que a engenharia vai além da técnica, sendo também espaço de reflexão, criatividade e expressão artística.

A sessão, informa, será marcada por um momento de música clássica ao vivo e pela declamação de poemas, criando uma atmosfera de partilha, emoção e sensibilidade artística. A apresentação da obra será conduzida pelo próprio autor, acompanhado por Leonel de Freitas e Nuno Morna, num diálogo próximo e envolvente com o público.