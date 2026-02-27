Vinhos da Madeira marcam presença na Essência do Vinho Porto 2026

Os vinhos tranquilos da Madeira marcam, novamente, presença na edição de 2026 da feira Essência do Vinho - Porto, que decorre até 1 de Março, no Palácio da Bolsa.

Esta é uma acção concertada entre o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), e os produtores Octávio Freitas Winery, Octávio Ascensão Ferraz e Seixal Wines – Terras do Avô. No ano passado este certame registou a entrada de 20 mil visitantes.

“A promoção e valorização da marca Vinhos da Madeira constitui um pilar estratégico da actuação do IVBAM, cuja missão inclui o reforço da presença deste produto identitário nos mais relevantes palcos vínicos, tanto a nível regional, nacional e internacional”, destaca a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas em comunicado de imprensa, reforçando que o evento representa “uma oportunidade privilegiada para afirmar a excelência dos Vinhos da Madeira, fortalecer relações com profissionais do setor e ampliar o reconhecimento desta marca histórica junto de novos públicos”.

Esta feira, actualmente, no sector do vinho, gastronomia e enoturismo, é considerada o evento anual de maior relevância no País, não apenas pela quantidade de visitantes que atrai, mas também pelo impacto indireto que gera, por exemplo, nos setores da hotelaria e restauração.

Em 2025, a Essência do Vinho - Porto contou com a presença de cerca de 500 expositores, nacionais e estrangeiro, com mais de 4.000 vinhos em prova, contando com uma representação muito expressiva de jornalistas, líderes de opinião, importadores e compradores de vários países.

De referir que a anteceder a Essência do Vinho, decorre também no Porto, a ‘Wine & Travel Week’, onde o IVBAM, em conjunto com a Associação de Promoção da Madeira, irá promover os Vinhos da Madeira associados à oferta turística da Madeira, apostando assim na vertente ecoturística que, a nível mundial, tanto relevo tem vindo a ganhar nos últimos anos.