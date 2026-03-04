EB1/PE/C da Ponta do Sol recebe 'O Parlamento Vai à Escola'

Hoje, 4 de Março, os alunos do 4.º A e 4.º B da EB1/PE/C da Ponta do Sol receberam a equipa responsável pelo projecto 'O Parlamento Vai à Escola'.

"No ano em que a Região celebra os 50 anos da Autonomia, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento da ALRAM e da importância como órgão da casa da democracia. Os alunos participaram activamente, colocando questões pertinentes e demonstrando curiosidade sobre temas como a tomada de decisões, o papel dos partidos políticos e o funcionamento das votações. Através de exemplos práticos e momentos interativos, perceberam que o parlamento é a “casa da democracia”, onde se debatem ideias, se defendem propostas e se constroem soluções para a Região", indica nota à imprensa.

E prossegue: "O projecto pretende sensibilizar os mais jovens para os valores da democracia, da autonomia e da participação cívica, reforçando o conhecimento sobre as instituições da RAM".

Por fim, diz que a equipa sublinhou "a importância da literacia política como base da participação cívica e democrática e a necessidade de reforçar a proximidade entre o parlamento madeirense e a comunidade educativa, promovendo uma cultura de cidadania activa entre as novas gerações".