EB1-PE da Lombada vence fase concelhia da Prova de Prevenção Rodoviária

A EB1/PE de Carvalhal e Carreira acolheu, na manhã de hoje, a fase concelhia da Prova de Prevenção Rodoviária, iniciativa que reuniu todas as escolas do 1.º ciclo do concelho da Ponta do Sol.

Segundo a escola, "os participantes realizaram um teste teórico e uma prova prática, momentos que permitiram aplicar os conhecimentos desenvolvidos no âmbito do projecto PRER, coordenado na escola da Lombada pelo docente Luís Gomes".

Diz ainda que "a Escola da Lombada destacou-se nesta edição, conquistando o primeiro lugar através da aluna Samantha Brites, do 4.º ano". Além disso, revela que "a jovem estudante irá representar a escola e o concelho nas provas finais regionais da Taça Escolar de Educação Rodoviária".