 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Guarda-sol atinge mulher no centro do Funchal

Cruz Vermelha prestou socorro à vítima

None
foto SR

Uma mulher foi atingida por um guarda-sol na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, esta tarde, alegadamente devido ao vento.

De acordo com testemunha no local, “um guarda-sol caiu e atingiu o braço de uma senhora”. A vítima foi assistida pela Cruz Vermelha Portuguesa.

Segundo dados registados na estação do Funchal/Observatório, as rajadas de vento atingiram já esta tarde os 35 km/h.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo