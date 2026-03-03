Guarda-sol atinge mulher no centro do Funchal
Cruz Vermelha prestou socorro à vítima
Uma mulher foi atingida por um guarda-sol na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, esta tarde, alegadamente devido ao vento.
De acordo com testemunha no local, “um guarda-sol caiu e atingiu o braço de uma senhora”. A vítima foi assistida pela Cruz Vermelha Portuguesa.
Segundo dados registados na estação do Funchal/Observatório, as rajadas de vento atingiram já esta tarde os 35 km/h.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo