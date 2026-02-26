Pré-Escolar da Ponta do Sol participa em acção de sensibilização sobre frutas e legumes

O edifício da Madalena do Mar da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Ponta do Sol recebeu no passado dia 20 de Fevereiro uma acção de sensibilização dedicada aos hortofrutícolas, no âmbito do Projecto de Educação Alimentar da Direcção Regional de Educação (DRE) e integrado no Plano de Acção Eco-Escolas.

A iniciativa, conduzida pela nutricionista Carla Reis, destinou-se às crianças das salas de Pré-Escolar de 4 e 5 anos, que tiveram a oportunidade de explorar diferentes frutas e legumes, observando as suas cores, formas, aromas e sabores.

De forma lúdica e interactiva, as crianças foram incentivadas a identificar os benefícios dos alimentos para a saúde, compreendendo a importância do consumo diário para o crescimento, a energia e o bem-estar.

A actividade promoveu, através do diálogo, da observação e da participação activa, a adopção de hábitos alimentares mais saudáveis desde a infância e a valorização de escolhas conscientes e sustentáveis, alinhadas com os princípios do programa Eco-Escolas.

A escola destaca que a acção reforçou a ligação entre alimentação equilibrada, saúde e respeito pelo ambiente, contribuindo para desenvolver nas crianças uma atitude mais responsável e informada em relação à sua alimentação.