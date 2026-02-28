Citroën C3 na versão especial C-Series no Megamotor

Viatura citadina, espaçosa, confortável, económica e fiável. É desta forma que é descrito o Citroën C3 1.2 Pure Tech, disponível no stand do Megamotor. Esta semana apresentamos-lhe um automóvel equipado com motor 1.2 a gasolina, com 83 cavalos de potência e caixa manual de 5 velocidades.

Por se tratar da versão C-Series vem equipado com diversos extras, inclusive sensores de luz e chuva, sensores de estacionamento, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, entre muitos outros. Além do mais, esta versão caracteriza-se por detalhes vermelhos no exterior e interior, jantes de liga leve exclusivas, tejadilho preto e equipamentos adicionais como bancos Advanced Comfort e sistema de navegação.

Este modelo pode ser adquirido com garantia de 18 meses (por mútuo acordo) e financiamento disponível a partir de 176,55 euros por mês, sem entrada inicial. O valor de aquisição a pronto está fixado nos 12 900 euros. Existe ainda possibilidade de retoma, mesmo com dívida*.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.