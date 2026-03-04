Vento volta a condicionar operações no Aeroporto da Madeira

O vento voltou, ao final da manhã desta quarta-feira, a condicionar o tráfego aéreo no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo, numa altura em que a operação aérea tinha retomado a normalidade após os constrangimentos provocados pela passagem da depressão Regina.

Depois de uma manhã relativamente estável, as rajadas voltaram a intensificar-se, dificultando as manobras de aterragem e obrigando várias aeronaves a permanecerem em espera no espaço aéreo da Região.

De acordo com o site Flight Radar, encontram-se às voltas para tentar aterrar o voo W6 2397, proveniente de Budapeste, operado pela Wizz Air Hungary, bem como o voo D8 8534, oriundo de Aalborg, da Norwegian Air Sweden, inicialmente previsto para as 11:15.

Também um avião da Binter Canarias, proveniente de Tenerife, tenta neste momento concluir a aterragem após várias voltas no ar, situação semelhante à registada com o voo TOM2102, de Manchester, operado pela TUI Airways, e com a ligação Ponta Delgada–Funchal da Azores Airlines.

Tal como tem sido recorrente nos últimos dias, as condições meteorológicas continuam instáveis, com períodos de melhoria intercalados com rajadas fortes que condicionam temporariamente a operação aeroportuária.