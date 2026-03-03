Vento, mar agitado e neve na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta tarde o Comunicado nº3 sobre a depressão Regina, que afecta a Madeira com vento forte, agitação marítima intensa e queda de neve.

Segundo o IPMA, a depressão Regina estava centrada a sudoeste de Portugal continental e desloca-se para sul/sudoeste, impactando o arquipélago da Madeira de forma mais significativa durante o dia de hoje, sobretudo com vento. A partir do final da madrugada de amanhã, a depressão deverá inflectir para norte/nordeste, reduzindo gradualmente a intensidade do vento.

O vento soprará de norte com rajadas de 90 a 100 km/h, atingindo 120 km/h nas zonas altas, especialmente na vertente norte e nos extremos leste e oeste da ilha. Prevê-se ainda ocorrência de aguaceiros, ocasionalmente sob granizo, com trovoadas, e neve acima de 1500 metros até início da manhã de amanhã, quarta-feira, podendo ser localmente intensa até meio da tarde.

A agitação marítima será forte, com ondas de noroeste de 5 a 6 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima, diminuindo para 4 a 5 metros a partir do final da madrugada de quinta-feira.

Foram emitidos avisos laranja de rajada e agitação marítima e amarelo de neve, recomendando-se atenção redobrada e acompanhamento constante da informação meteorológica. O IPMA indica que este será o último comunicado relativo a esta situação.