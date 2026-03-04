Nova Direita denuncia "atendimento inadequado" no IHM

A Nova Direita anunciou, através de comunicado, que ontem formalizou uma denúncia sobre o atendimento prestado pelo Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (IHM) a uma família em situação de vulnerabilidade social.

O coordenador do partido, Paulo Azevedo, informa que acompanhou uma senhora e o seu filho de 10 anos, actualmente integrados na linha de emergência, depois de terem sido alvo de uma situação de violência doméstica e de um processo de despejo. "No âmbito deste acompanhamento, o coordenador deslocou-se com a família ao IHM, após a senhora ter alegadamente sido alvo de um atendimento inadequado por parte de uma assistente daquele organismo público", pode ler-se.

Em resposta, a Nova Direita acompanhou a família ao serviço público, onde foi formalizada uma reclamação no Livro de Reclamações. A participação foi também enviada à Provedoria de Justiça para análise do caso.

É inadmissível que cidadãos em situação de elevada vulnerabilidade social sejam tratados de forma desadequada em serviços públicos, especialmente quando se trata de casos sensíveis que envolvem vítimas de violência doméstica e menores. Recordamos que os serviços públicos existem para apoiar e proteger as famílias, devendo atuar com profissionalismo, respeito e humanidade, em conformidade com o disposto no artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa, que consagra o direito à habitação. Paulo Azevedo, coordenador da Nova Direita

Por fim, o partido deixo o apelo para que todos os cidadãos, sempre que considerem ter sido alvo de tratamento inadequado por parte de entidades públicas, utilizem o Livro de Reclamações como instrumento legítimo de defesa dos seus direitos.