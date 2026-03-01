Vingar morte de Khamenei é um "direito e um dever legítimo"

O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou hoje que vingar a morte do líder supremo, o 'ayatollah' Ali Khamenei, era um "direito e um dever legítimo" para a República Islâmica.

Ali Khamenei, 86 anos, foi morto no sábado em Teerão no início dos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, que continuaram hoje.

Pezeshkian considerou que a morte de Ali Khamenei constituía uma "declaração de guerra contra os muçulmanos e, em particular, contra os xiitas em todo o mundo", referiu num comunicado divulgado pela televisão estatal.

Justificou tratar-se da "mais alta autoridade política da República Islâmica do Irão e de um eminente líder do xiismo no mundo", acrescentou na mesma nota citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Pezeshkian disse que Khamenei foi assassinado pelo "sinistro eixo norte-americano-sionista", numa referência à aliança entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão.

O Irão "considera o derramamento de sangue e a vingança contra os perpetradores e comandantes deste crime histórico como o seu legítimo dever e direito", afirmou o Presidente iraniano, também citado pela agência espanhola Europa Press (EP).

Pezeshkian avisou que o Irão "cumprirá esta grande responsabilidade e dever com todas as forças".

A Guarda Revolucionária iraniana já tinha prometido hoje vingar a morte de Ali Khamenei, nomeadamente com ataques às 27 bases militares norte-americanas no Médio Oriente.

"Vamos desferir golpes tão devastadores que vocês mesmos serão levados a implorar", advertiu também o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf.

Em resposta, o Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou que, caso se concretizem as ameaças de Teerão, o país asiático será atacado "com uma força que nunca foi vista".

"Obrigado pela vossa atenção em relação a este assunto", ironizou Trump na mensagem que divulgou na rede social de que é proprietário.

O Irão decretou 40 dias de luto pela morte de Ali Khamenei, que liderou a República Islâmica durante 36 anos.

Khamenei sucedeu ao 'ayatollah' Ruhollah Khomeini, líder da revolução islâmica de 1979 que derrubou a monarquia no Irão e instaurou um regime teocrático.

Israel e os Estados Unidos iniciaram há mais de 24 horas uma vasta operação militar contra o Irão de que resultou já a morte de vários dirigentes políticos e militares da República Islâmica, além do líder supremo, Ali Khamenei.

Trump deu indicações de que a operação visava o derrube do regime do Irão e incitou o povo iraniano a tomar o poder após a intervenção militar conjunta com Israel.