Qatar condena ataque com mísseis iranianos e reserva direito de resposta
O Qatar condenou hoje um ataque com mísseis iranianos contra o país, depois de várias explosões terem sido ouvidas em Doha.
Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros qatari expressou "forte condenação ao ataque com mísseis balísticos iranianos contra o território do Estado do Qatar".
A diplomacia de Doha considerou o ataque uma "violação flagrante da soberania nacional" e do direito internacional.
O Governo qatari acrescentou que "se reserva o direito de responder a este ataque", sem adiantar pormenores sobre eventuais medidas.
As autoridades não divulgaram, até ao momento, informações sobre vítimas ou danos materiais resultantes das explosões registadas na capital.
Qatar intercepta ataque de resposta iraniana
Os sistemas de defesa do Qatar interceptaram hoje um míssil iraniano, informou um responsável citado pela agência de notícias francesa AFP, enquanto sirenes de alerta aéreo soam por todo o emirado.