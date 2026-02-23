IHM aguarda apartamento adequado para idosa acamada e cega

Em resposta ao DIÁRIO, o Instituto de Habitação da Madeira (IHM) afirmou que está a acompanhar o caso de uma idosa cega e acamada que vive numa habitação degradada na Travessa do Papagaio Verde, no Funchal. O Instituto presidido por Leonel Silva garante que aguarda surgir um T2 em rés-do-chão, com boas acessibilidades, e que está agendada uma vistoria nos próximos dias.

"Como se trata de uma situação muito particular, de uma pessoa com necessidades especiais, aguardamos que surja um apartamento com a tipologia adequada, um T2 num rés-do-chão e com boas acessibilidades. Mais informamos que, para este caso em concreto, está agendada uma vistoria nos próximos dias", informou a IHM.

A IHM sublinha que trabalha em articulação com a Segurança Social e o SESARAM para encontrar a melhor solução para esta situação.

O caso foi denunciado esta segunda-feira pela Nova Direita, que apontou condições de insalubridade, presença de pragas e risco estrutural da habitação, criticando a alegada falta de resposta do Instituto. O filho da idosa apelou a uma solução “digna” para a mãe.