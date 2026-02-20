Nova Direita saúda proposta de habitações modelares mas critica atraso na resposta

A Nova Direita vê com "muito agrado" a proposta apresentada nas campanhas eleitorais de Março e Outubro de 2025 relativa à construção de habitações modelares.

O coordenador Paulo Azevedo entende, contudo, que esta medida surge demasiado tarde, face à carência habitacional que atinge cerca de quatro mil famílias, muitas das quais esperam há três décadas por uma habitação condigna.

Paulo Azevedo manifesta "satisfação por verificar que a sua proposta de construção modelar, que foi amplamente criticada, inclusive pelo presidente do IHM, venha agora a ser reconhecida, demonstrando que as críticas então feitas estavam erradas".

"Quando se governa, é fundamental apresentar soluções rápidas e eficazes para dar resposta às necessidades dos madeirenses, colocando sempre o interesse público acima de interesses particulares ou partidários", diz em comunicado.

Paulo Azevedo mantém "a esperança de ver mais propostas da Nova Direita reconhecidas por este Governo". Pois, no seu entender, estas são "propostas estudadas e pensadas para servir a população e melhorar a qualidade de vida dos madeirenses".

“Lamento apenas que o Governo não dialogue com todos os partidos, incluindo aqueles que não têm assento parlamentar. Se assim fosse, certamente existiria uma governação ainda mais eficaz em prol dos madeirenses", concluiu.