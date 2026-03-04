Israel diz ter desactivado cerca de 300 lançadores de mísseis iranianos
Israel afirmou hoje ter "desativado" cerca de 300 lançadores de mísseis iranianos desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, nos seus ataques ao Irão, realizados em conjunto com os Estados Unidos, num total de 1600 incursões aéreas.
A aviação israelita "desativou cerca de 300 lançadores de mísseis iranianos", declarou o exército daquele país em comunicado.
"Este é o resultado de mais de 1.600 missões e de um esforço sistemático, 24 horas por dia, para localizar e atingir lançadores e depósitos de mísseis com o objetivo de reduzir o fogo" dirigido a Israel, acrescentou aquela entidade.
O exército israelita realizou 1.600 incursões aéreas e 4.000 bombas nos quatro dias de ofensiva ao Irão, mais do que as que lançou na chamada guerra dos doze dias de junho de 2025, informou também hoje o porta-voz militar, o tenente-coronel Nadav Shoshani, numa conferência de imprensa internacional.
Shoshani acrescentou que as forças armadas israelitas além de destruírem 300 plataformas de lançamento de mísseis no Irão, realizaram centenas de ataques no Irão e no Líbano.
"Atacámos simultaneamente centenas de objetivos e ativos estratégicos pertencentes ao eixo iraniano", adiantou aquele porta-voz.
Referindo-se também ao ataque de Israel, hoje, ao edifício da Assembleia de Peritos iraniana que deve escolher o sucessor do líder supremo Ali Jameneí, na cidade de Qom, onde nesse momento não estavam reunidos os 88 clérigos responsáveis pela votação.
"A assembleia ia escolher um líder para o Irão, o que é crucial para a sua capacidade de dirigir a sua maquinaria de guerra contra nós e levar a cabo as suas operações de forma coordenada. E queremos garantir que o Irão se mantenha desorganizado", afirmou a este propósito Shoshani.
O porta-voz também explicou que hoje, pela primeira vez em "muitos meses", o grupo xiita libanês Hezbollah realizou ataques no centro de Israel, e não apenas no norte do país. "Hoje assistimos a uma escalada do Hezbollah. Há apenas alguns momentos, saímos dos abrigos antiaéreos no centro de Israel, lançaram pela primeira vez foguetes em direção ao centro do país", indicou.