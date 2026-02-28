Emirados Árabes Unidos interceptaram mísseis iranianos e admitem ripostar

Os Emirados Árabes Unidos declararam hoje ter interceptado mísseis iranianos e afirmaram reservar-se o direito de responder a qualquer ataque, enquanto o Kuwait também interceptou mísseis no espaço aéreo do país.

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) "foram hoje alvo de um ataque manifesto com mísseis balísticos iranianos. As defesas aéreas dos Emirados reagiram com grande eficácia e conseguiram intercetar vários desses mísseis", indicaram as autoridades em comunicado.

Abu Dhabi acrescentou que "se reserva plenamente o direito de responder", denunciando "uma escalada perigosa".

O chefe do Estado-Maior do Kuwait, por seu lado, indicou que "os sistemas de defesa aérea assumiram o controlo dos mísseis detetados no espaço aéreo".

Entretanto, habitantes de Abu Dhabi disseram à agência de notícias France Presse ter ouvido fortes explosões na capital dos EAU, que abriga uma base norte-americana, depois de Estados Unidos e Israel terem anunciado ataques ao Irão, que prometeu retaliar.

Antes, os EAU anunciaram ter fechado o espaço aéreo "temporária e parcialmente" como medida de precaução excecional.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou que o país iniciou "grandes operações de combate no Irão" para "eliminar ameaças iminentes".

"A hora da vossa liberdade está ao alcance das mãos", disse Donald Trump num vídeo de oito minutos através da rede social Truth Social, confirmando o envolvimento dos EUA no ataque ao Irão.