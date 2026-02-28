Teerão anuncia primeira vaga de mísseis e drones contra Israel

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou hoje o início de uma primeira vaga de ataques com mísseis e drones contra Israel, em retaliação a operações aéreas das forças israelitas e norte-americanas contra o Irão.

"Começou a primeira vaga de amplos ataques com mísseis e drones da República Islâmica do Irão em direção aos territórios ocupados", disse a Guarda Revolucionária num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

A força armada que protege o regime teocrático de Teerão disse que se trata da "resposta à agressão do inimigo hostil e criminoso contra a República Islâmica do Irão".

As sirenes antiaéreas foram acionadas em Jerusalém e noutros pontos do centro de Israel, pouco depois de os Estados Unidos e as forças israelitas terem lançado uma série de operações aéreas contra diversos alvos no Irão.

Sirenes de alerta antiaéreo ouvidas em várias regiões de Israel Ataque atinge zona próxima dos escritórios do líder supremo do Irão

Foram registadas explosões na capital iraniana e em várias cidades do país.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou uma operação militar em grande escala para aniquilar e destruir o regime da República Islâmica.

Trump anuncia "grande operação de combate" no Irão O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objetivo é "eliminar ameaças iminentes".

Trump apelou ao povo iraniano para que se subleve e tome o controlo do país.

As ligações à Internet e a rede telefónica encontravam-se cortadas no Irão, segundo a EFE.

Até ao momento, as autoridades não apresentaram um balanço de danos ou de vítimas resultantes dos ataques aéreos.