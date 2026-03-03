Israel diz ter atingido centro militar subterrâneo do programa nuclear iraniano

O exército israelita afirmou hoje ter atacado um centro militar subterrâneo secreto do programa nuclear do Irão na região de Teerão, eliminando assim "um elemento chave da capacidade do regime iraniano de desenvolver armas atómicas".

Os serviços de informação militar "continuaram a monitorizar as atividades dos [cientistas iranianos] e localizaram a sua nova base [permitindo] um ataque preciso ao complexo subterrâneo clandestino", indicou um comunicado militar israelita.

Localizando estas instalações na periferia oeste da capital iraniana, e identificando este conjunto como "Minzadehei", o exército israelita acrescentou que "cientistas trabalhavam [lá] (...) desde que Israel tinha atacado vários sítios nucleares" durante a sua guerra anterior contra o Irão, em junho de 2025.Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, os ataques de Israel e dos Estados Unidos já fizeram 787 mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.