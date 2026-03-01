EUA negam que mísseis iranianos atingiram porta-aviões Abraham Lincoln

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) negou hoje que os mísseis lançados pelo Irão tenham atingido o porta-aviões Abraham Lincoln, classificando como "uma mentira" as alegações da Guarda Revolucionária iraniana de que quatro projéteis teriam atingido o navio.

"Os mísseis lançados nem sequer se aproximaram", afirmou o Centcom numa publicação na rede social X, acrescentando que o Abraham Lincoln "continua a lançar aeronaves em apoio da campanha incansável" do comando militar norte-americano para defender os cidadãos dos EUA e "eliminar as ameaças do regime iraniano".

A reação surge depois de a Guarda Revolucionária do Irão ter reivindicado um ataque contra o porta-aviões, no contexto da escalada militar em curso entre Teerão, Washington e Israel.

"O porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln foi atingido por quatro mísseis balísticos", declarou a Guarda Revolucionária em comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais.