Presidente iraniano está em "perfeitas condições de saúde"
O Presidente do Irão, Masud Pezeshkian, "encontra-se em perfeitas condições de saúde", informou hoje a comunicação social iraniana, quando o país se encontra sob um ataque em larga escala por parte dos Estados Unidos e de Israel.
"Pezeshkian encontra-se em perfeitas condições de saúde", informaram várias agências iranianas, entre as quais a Mehr e a Tasnim.
"Cabe salientar que, há algumas horas, zonas de Teerão foram alvo de um ataque aéreo americano-sionista", acrescentaram.
Israel e os Estados Unidos lançaram hoje ataques contra a República Islâmica, que ocorrem quando Washington e Teerão estavam a negociar os programas nuclear e militar iranianos, cuja última ronda de negociações ocorreu na última quinta-feira e seguinte estava prevista para esta segunda-feira.
Trump anuncia "grande operação de combate" no Irão
O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objetivo é "eliminar ameaças iminentes".