Israel designa de "Operação Rugido de Leão" ataques contra regime iraniano

O primeiro-ministro de Israel confirmou hoje o ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra o Irão, ao qual foi dado o nome "Operação Rugido do Leão", numa declaração em vídeo hoje divulgada.

Na mensagem, Benjamin Netanyahu apelou ainda aos cidadãos de Israel para que nos próximos dias tenham "resiliência e força" e incentivou o povo iraniano a levantar-se contra o regime.

Ataque de Israel e EUA é operação contra "ameaça existencial" O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou hoje o ataque ao Irão como uma operação contra "a ameaça existencial" iraniana.

A polícia israelita também emitiu um comunicado sobre a operação, garantindo que os seus agentes estão preparados para "todos os cenários" e posicionados em todo o país.

A polícia pediu que as pessoas se mantenham vigilantes e não se aproximem de locais de impacto de mísseis.

Está em curso um ataque do Irão contra Israel depois de este, em coordenação com os Estados Unidos, ter lançado ataques aéreos contra Teerão.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao povo iraniano que esteja pronto para assumir o Governo assim que a operação militar termine e sugeriu aos membros das forças de segurança iranianas que deponham as armas em troca de "imunidade total".