Guarda Revolucionária iraniana diz ter atingido porta-aviões dos EUA

A Guarda Revolucionária do Irão afirmou hoje ter atingido o porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln no Golfo Pérsico, em retaliação pelos ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel que, segundo Teerão, mataram o líder supremo do país.

"O porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln foi atingido por quatro mísseis balísticos", declarou a Guarda Revolucionária em comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais.

Na mesma nota, a força de elite iraniana avisou que "a terra e o mar se tornarão cada vez mais o cemitério dos agressores terroristas".

As autoridades norte-americanas não confirmaram, até ao momento, qualquer ataque ou danos no navio de guerra.

A alegada ofensiva insere-se na escalada militar no Golfo Pérsico, após ataques conduzidos por Israel e pelos Estados Unidos contra alvos no Irão.