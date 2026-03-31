Portugal vence Escócia e está mais perto do Europeu de sub-21

Portugal deu hoje mais um passo rumo ao Europeu da categoria, ao vencer a Escócia por 3-0, em jogo do Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2027, disputado no Estoril.

Com apenas um empate cedido na presente fase de qualificação - igualdade 0-0 na República Checa -, Portugal somou hoje o sexto triunfo, com golos de Roger Fernandes, aos 29 minutos, Daniel Banjaqui, aos 44, e Gonçalo Moreira, aos 54.

A seleção nacional segue isolada na primeira posição do grupo, com 19 pontos, mais cinco do que a República Checa, segunda, e mais oito do que a Escócia, terceira.

Os nove vencedores de cada grupo e o melhor segundo classificado (sem contar os resultados com o sexto colocado) qualificam-se para a fase final, a disputar na Sérvia e na Albânia, em 2027, enquanto os restantes segundos seguem para um play-off.