José Borges vence elite na Calheta

A estreia da Taça de Portugal de Enduro na Calheta arrancou com intensidade máxima na categoria elite, onde a vitória foi decidida por escassos segundos e confirmou o elevado nível competitivo da prova.

José Borges, da AD Galomar/FACCO, foi o mais forte entre a elite masculina, ao completar as seis especiais cronometradas em 17:06.37, impondo-se pela consistência num percurso exigente e tecnicamente desafiante.

A luta pela vitória foi, no entanto, permanente. Zakarias Johansen, da Cube Action Team, terminou a apenas 3,81 segundos, mantendo-se sempre na discussão até à última especial. Logo atrás, Jimmy Silva, do Clube Caniço Riders, fechou o pódio a 7,42 segundos, confirmando um top 3 separado por menos de oito segundos.

A corrida ficou marcada por sucessivas trocas de posições parciais nas PEC’s, com vários atletas a vencerem especiais, mas foi a regularidade de José Borges ao longo de todo o traçado que acabou por fazer a diferença num dia em que qualquer erro poderia custar a vitória.

William Scheele, também da Cube Action Team, ainda se manteve próximo dos lugares cimeiros, terminando em quarto a 24 segundos, enquanto Vítor Pinto fechou o top 5 já a mais de um minuto do vencedor.

Mais atrás, as diferenças começaram a dilatar-se, com Fábio Gil, Mário Costa e Tiago Gomes a completarem os primeiros lugares num pelotão onde o desgaste físico e a exigência técnica do percurso acabaram por marcar diferenças claras.

No total, 16 atletas classificaram-se na elite masculina, numa prova que deixou desde já sinais claros de uma temporada altamente competitiva, com a Calheta a afirmar-se como palco de um arranque forte da Taça de Portugal de Enduro.