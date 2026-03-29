Costa Fortuna traz perto de 4 mil pessoas ao Porto do Funchal

O navio de cruzeiro 'Costa Fortuna' chegou, esta manhã, ao Funchal para uma escala de 11 horas, com um total de 3.884 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. A informação foi divulgada pela APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira em comunicado de imprensa.

Durante a escala, o navio proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, realiza uma operação parcial de 'turnaround' (início e fim de viagem), envolvendo o embarque de 75 passageiros e o desembarque de 64, revela a mesma nota.

A partida está prevista para as 17 horas, com destino a Santa Cruz de Tenerife, no âmbito de um cruzeiro de sete dias pela região da Cruise Atlantic Islands, que inclui escalas em: Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Madeira.

Para segunda-feira, o Porto do Funchal tem prevista a chegada dos navios 'AIDAbella' e 'Seven Seas Voyager', que, em conjunto, deverão trazer cerca de 5 mil pessoas para passar o dia na Região.