Marítimo sub-23 conhece a história dos 100 anos do Campeonato de Portugal

O plantel do Marítimo de sub-23 viveu, na manhã desta terça-feira, uma experiência diferente no Estádio do Marítimo, no âmbito das comemorações dos 100 anos da conquista do Campeonato de Portugal.

“Depois da equipa sénior feminina ter percorrido o ‘caldeirão’ na passada quinta-feira, foi agora a vez dos jovens verde-rubros explorarem cada recanto do estádio, mergulhando na história e na tradição do clube. A visita culminou na sala de troféus, onde puderam admirar de perto o emblemático troféu do Marítimo, símbolo máximo da nossa história”, refere a nota alusiva, no site do clube verde-rubro, sobre a realização desta iniciativa, acrescentando a missiva que “com estas iniciativas, o Marítimo reforça o seu compromisso de preservar e divulgar o seu legado, criando um espaço de encontro entre gerações, de aprendizagem e celebração de uma trajetória marcada por conquistas, paixão e dedicação. Um verdadeiro tributo à identidade verde-rubra, que inspira hoje e continuará a inspirar amanhã.”