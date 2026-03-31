Portugal goleado pela Inglaterra falha Europeu sub-19

Portugal falhou hoje a qualificação para o Europeu de futebol masculino de sub-19, ao ser goleado por 6-0 pela Inglaterra, em Braga, em jogo da terceira jornada do Grupo 2 da Ronda de Elite.

Igualados à partida para esta derradeira jornada com a Sérvia, mas com desvantagem de um tento na diferença de golos, os lusos precisavam de fazer um resultado melhor do que os sérvios, mas um golo da Inglaterra, logo aos quatro minutos, apontado por Jesse Derry, complicou a tarefa portuguesa.

O encontro ganhou contornos de goleada na segunda metade, com os tentos de Max Dowman (50), novamente Jesse Derry (60), Ezra Mayers (75), Shumaira Mheuka (85) e Harry Howell (88).

A Sérvia assegurou o primeiro lugar do grupo, único de acesso à fase final da prova, com sete pontos, enquanto a Inglaterra foi segunda, com seis, e Portugal terceiro, com quatro. A Polónia ficou em quarto, sem qualquer ponto.

A fase final do Euro2026 de sub-19 vai ser disputada entre 28 de junho e 11 de julho, pela seleção anfitriã, o País de Gales, e pelas seleções vencedoras dos sete grupos da Ronda de Elite.

Portugal, campeão da Europa de sub-19 em 2018 e finalista em 2003, 2014, 2017, 2019 e 2023, falha a qualificação para a fase final pela terceira vez consecutiva.