Compromisso e mobilização para execução do HUB Tecnológico Marítimo-Portuário

A sessão de encerramento da conferência do HUB Tecnológico Marítimo-Portuário ficou marcada pelo sublinhar de um avanço prático no processo, com Andreia Collard a afirmar que foram definidas “acções concretas” para o desenvolvimento do projecto.

A responsável destacou que o momento representou mais do que um balanço, assumindo-se como um ponto de partida para uma nova fase, assente em foco, convicção e orientação estratégica.

No discurso final, Andreia Collard valorizou o envolvimento dos participantes e o contributo do grupo de trabalho, considerando que o processo em curso é estruturante para o futuro da Região e exige continuidade e compromisso.

A directora regional assumiu ainda o compromisso de liderar um processo baseado na colaboração, transparência e execução, defendendo que a concretização do HUB dependerá da capacidade colectiva de transformar contributos em resultados.

Collard reforçou a importância do envolvimento institucional e técnico, sublinhando o papel das equipas e entidades que sustentam o projecto, bem como a necessidade de manter uma dinâmica de cooperação alargada.

A encerrar, deixou uma mensagem de mobilização, defendendo que a construção do futuro da Madeira exige participação activa e compromisso conjunto, para garantir uma transformação efectiva e sustentada.