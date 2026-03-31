Madeira quer ser pólo tecnológico marítimo

A coordenadora do HUB Tecnológico Marítimo-Portuário, Andreia Collard, apresentou a visão estratégica do projecto, destacando a Madeira como pólo atlântico de referência capaz de gerar novas oportunidades económicas, reforçar sectores tradicionais e emergentes, e potenciar a segurança e sustentabilidade marítima.

Segundo Collard, o HUB visa criar um ecossistema colaborativo que integre segurança, defesa, logística, tecnologia, economia azul, observatório marítimo, digitalização e capacitação de recursos humanos. A região será utilizada como território de teste e demonstração de soluções portuárias, interoperabilidade de sistemas e tecnologias civis e de duplo uso, com relevância nacional, europeia e internacional.

Entre as vantagens competitivas da Madeira, a directora regional destacou a posição estratégica no Atlântico, a maior zona económica exclusiva da Europa, a escala e centralização das operações portuárias, as infra-estruturas existentes e condições naturais que permitem testar e validar novas tecnologias.

O HUB terá como objectivos modernização e expansão portuária, adaptação a navios maiores, digitalização, sustentabilidade ambiental, atracção de investimento, capacitação de talentos, desenvolvimento económico e diversificação da economia regional. O grupo de trabalho multidisciplinar terá 90 dias para apresentar um relatório final com a proposta concreta de implementação.

Collard apelou à participação de profissionais, empresas, investigadores e cidadãos: “Contamos com todos para este desafio”, afirmou.