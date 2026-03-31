Madeira aposta em inovação e portos como motores do desenvolvimento

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, afirmou na sessão de abertura da Conferência e Sessão de Auscultação Pública do HUB Tecnológico Marítimo-Portuário da Madeira que a Região deve transformar a sua posição estratégica no Atlântico em inovação, desenvolvimento económico e tecnologia.

Rodrigues destacou a diversificação da economia regional, com ênfase na economia azul e na indústria da defesa, e sublinhou que os portos não são apenas infra-estruturas logísticas, mas plataformas de investigação, digitalização e integração energética.

O HUB Tecnológico Marítimo-Portuário, explicou, visa criar um ecossistema colaborativo entre entidades públicas, privadas, académicas e científicas, transformando a Madeira num território de teste e demonstração de soluções tecnológicas em ambiente real, com relevância nacional e internacional.

O governante apelou à participação de profissionais, empresas, investigadores e cidadãos, reforçando que o futuro da Madeira deve assentar em inovação, sustentabilidade e gestão partilhada dos mares, valorizando os recursos naturais e a posição estratégica do arquipélago.