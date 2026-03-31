Portos disponíveis para testar inovação

Os portos da Madeira estão disponíveis para acolher projectos de inovação e testar novas soluções tecnológicas no âmbito do HUB Tecnológico Marítimo-Portuário. A garantia foi deixada por Paula Cabaço, durante a sessão de auscultação pública.

A responsável sublinhou que a APRAM encara o HUB em duas vertentes principais: por um lado, a colaboração com academia, sector privado, startups e parceiros, disponibilizando infra-estruturas portuárias e áreas de gestão para o desenvolvimento e teste de soluções com retorno para todas as partes envolvidas.

Por outro lado, destacou o potencial do HUB para reforçar a capacidade de atracção de financiamento e aumentar o poder negocial da Região, permitindo concretizar metas já definidas para o sector portuário.

Entre os objectivos traçados até 2030, apontou a aquisição de sensores ambientais, a implementação de soluções tecnológicas para navios e o reforço da descarbonização, com metas já quantificadas.

“Temos objectivos bem definidos. O que precisamos são fontes de financiamento que nos permitam executar essas acções”, afirmou.

Paula Cabaço reiterou, assim, a total disponibilidade da APRAM para colaborar com os diferentes projectos que venham a integrar o HUB, assumindo-o como um instrumento estratégico para modernizar e tornar mais sustentável a actividade portuária na Região.