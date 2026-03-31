Hub marítimo e mobilidade marcam agenda de hoje

A agenda desta terça-feira fica marcada, na Região, pela realização da conferência e sessão de auscultação pública para a criação do Hub Tecnológico Marítimo-Portuário da Madeira, a partir das 15h00, na Gare Marítima do Funchal. A iniciativa será presidida pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, e contará com a participação do almirante Henrique Gouveia e Melo, que irá abordar o tema “Robótica de duplo uso e a sua aplicação no Mar”.

Organizado pela Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, o encontro inclui ainda a apresentação do projecto do hub, pelas 15h15, seguindo-se a intervenção do almirante às 15h35. Após um intervalo, terá lugar, às 16h15, a sessão de auscultação pública, que pretende recolher contributos para a implementação desta infra-estrutura estratégica.

Madeira abre auscultação pública para criação de Hub Marítimo-Portuário Almirante Gouveia e Melo participa em encontro na Gare Marítima do Porto do Funchal

A nível nacional, o destaque vai para a votação, na Assembleia da República, das propostas de alteração ao Subsídio de Mobilidade.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

GOVERNO

09h00 Abertura da World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST’26), no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira. A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente.

Madeira reúne especialistas em Sistemas e Tecnologias de Informação A Região Autónoma da Madeira acolhe a 14.ª edição da World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST’26), um encontro científico de referência internacional que reúne investigadores, académicos, profissionais da indústria e decisores na área dos Sistemas e Tecnologias de Informação, refere nota informativa da Universidade da Madeira.

10h00 Sessão de abertura das comemorações do Dia Nacional do AVC, presidida pela secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

AUTARQUIAS

09h30 / 12h30 A Câmara Municipal do Funchal promove a formação “Plantas Nativas e Endémicas do Litoral da Madeira”, com componente teórica, no Clube Naval do Funchal, e prática, no Complexo Balnear da Ponta Gorda.

10h00 Assinatura de contratos interadministrativos entre a Câmara Municipal de Santa Cruz e as juntas de freguesia, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

POLÍTICA

10h30 Iniciativa do JPP com o deputado Paulo Alves, em São Jorge, Santana.

11h00 Iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, em Câmara de Lobos.

ECONOMIA

14h00 As empresas madeirenses I Am World e Walkme Mobile Solutions participam no evento “Pitch Presenter – Women Entrepreneurship: e-Catalogue Pitch & Networking”, em formato híbrido, a partir do INESC TEC, no Porto e on-line.

SOCIEDADE

16h30 Visita oficial da bastonária da Ordem dos Assistentes Sociais à Madeira: Audição pública com assistentes sociais da Região, na Sala do Senado do Campus da Penteada da Universidade da Madeira, seguida de conferência de imprensa no mesmo local, às 18h00.

https://www.dnoticias.pt/2026/3/30/486608-ordem-dos-assistentes-sociais-inicia-visita-de-dois-dias-a-madeira/

DESPORTO

19h07 (00h07) Portugal defronta os Estados Unidos esta terça-feira no Estádio Mercedes-Benz, num duelo agendado para as 19h07 locais (00h07 do dia 1 de Abril em Lisboa).

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de Junho a 19 de julho precisamente nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.

Portugal 'treme' quase sempre com norte-americanos A seleção portuguesa defronta na terça-feira, num particular marcado para em Atlanta, os Estados Unidos, adversário de má memoria em dois Campeonatos do Mundo de futebol e rival que já não vence há mais de 30 anos.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 31 de Março, Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral, Dia Nacional da Memória das Vítimas da Inquisição, Dia Internacional da Visibilidade Transgénero e Dia Mundial do Backup:

1492 - Édito dos Reis Católicos de Espanha, Fernando e Isabel, para a expulsão dos judeus.

1596 - Nasce René Descartes, filósofo, matemático e cientista francês.

1732 - Nasce o compositor austríaco Franz Joseph Haydn.

1755 - É inaugurada a Casa da Ópera, também conhecida como Real Casa da Ópera ou Teatro da Ópera de Lisboa, com a ópera Alessandro nell'Indie de David Perez, com libreto de Pietro Metastasio.

1791 - Mozart aceita a encomenda anónima do Requiem, que irá compor a par da sua última ópera "A Flauta Mágica".

1821 - As Cortes Gerais Constituintes extinguem o Tribunal do Santo Ofício, Tribunal da Inquisição, que fixa expressamente no seu preâmbulo: "As Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, considerando que a existência do Tribunal da Inquisição é incompatível com os princípios adoptados nas Bases da Constituição...".

1834 - A cidade de Valença do Minho é sitiada pelo almirante inglês Charles Napier, ao serviço da causa liberal portuguesa.

1878 - Nasce o campeão norte-americano de boxe Jack Johnson, o primeiro negro a conquistar o título mundial de pesos pesados.

1889 - A Torre Eiffel é inaugurada em Paris, França.

1914 - É criada a União Portuguesa de Futebol, Federação Portuguesa de Futebol a partir de 28 de Maio de 1926.

1936 - O Reino Unido e a França comprometem-se a apoiar a Polónia, caso esta seja invadida pela Alemanha nazi, de Adolf Hitler.

1942 - O Clube Fluvial Portuense, Estrela e Vigorosa, Associação Académica de Espinho, Clube Portuense de Desportos, Vilanovense Futebol Clube e Sport Clube do Porto fundam a Associação de Voleibol do Porto.

1946 - A Comissão Central do Movimento de Unidade Democrática (MUD) Juvenil põe a circular o documento "Manifesto à Juventude", denunciando prisões de membros do MUD, e do MUD Juvenil, pela PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado.

1948 - O Congresso norte-americano aprova o Plano Marshall de auxílio à recuperação europeia, depois da II Guerra Mundial.

1951 - Morrem 10 pessoas, no comboio da linha de Cascais, na sequência do desabamento de terras em Gibalta, à Cruz Quebrada.

- Tem início a viagem experimental ao Rio de Janeiro no DC4, com a participação do Almirante Gago Coutinho.

1958 - É assinado em Lisboa o Acordo sobre Transportes Aéreos entre a República Federal da Alemanha e Portugal.

1960 - O forno elétrico da Siderurgia Nacional começa a funcionar, a título experimental, no Seixal. O primeiro aço, para fins industriais, será vazado exatamente um ano depois.

1961 - É anunciada a prisão do cónego Manuel Mendes das Neves, por alegado apoio aos movimentos de libertação de Angola.

- Álvaro Cunhal é eleito secretário-geral do Partido Comunista Português.

1974 - Alunos do Instituto Superior de Economia de Lisboa manifestam-se contra a ditadura. A escola é encerrada.

1975 - É criado o Subsídio de Desemprego, pelo decreto-lei169-D/75, publicado no Diário do Governo nº. 75/1975 e emitido pelo Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais que pretende contribuir para a "instituição de sistemas que assegurem o poder de compra das classes desfavorecidas, independentemente das contingências acidentais da prestação de trabalho", dando deste modo realização ao programa do Governo Provisório. Deverá ser obrigatoriamente revisto dentro do prazo de quatro meses a contar da data da sua entrada em vigor, 01 de abril.

- É criado na Presidência do Conselho de Ministros o Instituto de Apoio aos Retornados Nacionais, pelo decreto-Lei n.°169/75, publicado no Diário do Governo n. 75/1975 e emitido pelo Ministério da Coordenação Interterritorial - Gabinete do Ministro.

1979 - Os países árabes anunciam em Bagdad, Iraque, o corte dos laços de amizade com o Egito por não concordarem com o tratado de paz entre este país e Israel.

1985 - Primeiro concurso do Totoloto (segundo jogo de apostas mútuas lançado em Portugal).

1986 - Os discos dos Beatles começam a ser vendidos na URSS.

1993 - É aprovada a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, pela Assembleia Nacional Popular da China. Trata-se da mini-constituicao que irá reger o território depois da sua passagem para a administração chinesa, em dezembro de 1999.

1995 - O Controlo do Hospital Amadora-Sintra, primeiro hospital público com gestão privada, em Portugal, é entregue ao grupo José de Mello Saúde.

1996 - Marcelo Rebelo de Sousa é eleito presidente do PSD, no XVIII Congresso do partido, em Santa Maria da Feira.

- Morre, com 91 anos, o designer italiano Dante Giacosa, criador do célebre Fiat 500, ou 'topolino'.

2006 - Metro do Porto. A abertura dos segmentos Polo Universitário/IPO/Hospital de S. João da linha Amarela (D) e o Fórum da Maia/ISMAI, da linha Verde (C), representam uma extensão conjunta de mais 5,9 quilómetros e seis novas estações.

- Morre, com 74 anos, Jr., Jackie Mclean, saxofonista de jazz norte-americano.

2007 - Morre, aos 85 anos, Paul Watzlawick, psicólogo, sociólogo e filósofo austríaco. Participou do grupo de Palo Alto e foi um dos fundadores do grupo Mental Research Institute onde trabalhou desde 1960. Autor de "A realidade inventada (1981)", "Realidade da realidade (1976) e "Pragmática da comunicação humana (1967)".

2008 - A oposição zimbabueana anuncia que ganhou as eleições gerais do dia 29, e que o seu candidato à presidência Morgan Tsvangirai obteve duas vezes mais votos que o Presidente, Robert Mugabe, com base na sua própria contagem parcial.

- A chama dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 chega à praça Tiananmen, o centro simbólico e político da capital chinesa, de onde partiu, entre cerca de cinco mil convidados, para iniciar o maior percurso da história olímpica.

2009 - As tropas britânicas destacadas no Iraque iniciam a retirada em Bassorá, depois de seis anos de presença militar. O comando da base foi transferido para as forças dos Estados Unidos.

- Morre, com 82 anos, Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes, antigo Presidente argentino, símbolo na América Latina da vaga de democracias que nos anos 1980 substituíram as ditaduras militares locais.

2011 - Numa declaração ao país o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, anuncia a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições antecipadas para 5 de junho, na sequência da demissão do primeiro-ministro, José Sócrates.

2014 - O ministério da Saúde da Libéria anuncia que após análises no laboratório móvel do Instituto Pasteur Dakar em Conacri duas das amostras revelaram a presença do vírus do Ébola.

2015 - A Comissão Nacional de Proteção de Dados confirma a existência de uma "lista VIP" de contribuintes na Autoridade Tributária incluindo os nomes do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, do vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio.

2016 - Morre, com 78 anos, Fernando Mendes, antigo futebolista e treinador do Sporting que conquistou a Taça das Taças em 1963/1964.

- Morre, aos 86 anos, Imre Kertész, escritor, jornalista e tradutor húngaro, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2002, autor do romance Sorstalanság (Fateless).

- Morre, aos 65 anos, Zaha Hadid, arquiteta britânica de origem iraquiana e primeira mulher distinguida com o prémio Pritzker em 2004, a mais alta distinção na arquitectura. Assinou nomeadamente as Óperas de Cantão, na China, e de Cardiff, no País de Gales, e o complexo de piscinas do estádio olímpico de Londres.

2017 - Uma tempestade destrói parte da cidade de Mocoa, no sul da Colômbia, e mata pelo menos 279 pessoas, das quais 144 são menores.

- Morre, aos 83 anos, James Rosenquist, artista plástico norte-americano e pioneiro do movimento Pop Art.

- Morre, aos 65 anos, Gilbert Baker, artista norte-americano e criador da bandeira com um arco-íris que se tornou símbolo do orgulho gay.

PENSAMENTO DO DIA

A pior voz de um fanático é a sua sinceridade Oscar Wilde (1854-1900), escritor britânico

Este é o nonagésimo dia do ano. Faltam 275 dias para o termo de 2026.