Madeira abre auscultação pública para criação de Hub Marítimo-Portuário

A Secretaria Regional de Economia promove, na próxima terça-feira, 31 de Março, uma auscultação pública com vista à criação de um Hub Marítimo-Portuário, projecto que pretende posicionar a Madeira como "polo atlântico de excelência em inovação, sustentabilidade e competitividade".

A iniciativa decorre na Gare Marítima do Porto do Funchal e contará com a participação do almirante Henrique Gouveia e Melo, que irá abordar o tema “Robótica de duplo uso e a sua aplicação no Mar”. A sessão de abertura será presidida pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Organizado pela Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade (DRCIS), o encontro é aberto ao público e reúne representantes governamentais, especialistas e agentes do sector marítimo-portuário.

Segundo a directora regional e coordenadora do projecto, Andreia Collard, o objectivo passa por construir uma estratégia “de forma participativa, baseada na experiência, no conhecimento e na visão de toda a sociedade”.

“Queremos que todos, todos, todos possam contribuir. Estarmos no meio do Atlântico é uma vantagem competitiva, mas só será transformadora se for construída em diálogo aberto”, sublinha Andreia Collard citada em comunicado .

A auscultação destina-se a profissionais do sector, empresas, associações, investigadores, estudantes e cidadãos em geral, procurando recolher contributos que permitam alinhar o projecto com as necessidades da Região e integrar soluções inovadoras.

“A construção do futuro começa agora — e será tanto mais forte quanto maior for a participação de todos”, destaca a Secretaria Regional de Economia.

O programa do encontro, agendado para 31 de Março, tem início às 14h30 com a recepção e registo às 14h30, seguido da sessão de abertura pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, às 15 horas.

Andreia Collard apresentará o Hub Tecnológico Marítimo Portuário às 15h15, estando a intervenção do almirante Gouveia e Melo sobre “Robótica de duplo uso e a sua aplicação no Mar” prevista para as 15h35.

Após um intervalo para 'coffee break', às 16h15 terá lugar a sessão de auscultação pública, com encerramento pelas 17h30, a cargo da directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade.

As inscrições para a auscultação pública estão disponíveis através das redes sociais da DRCIS, nomeadamente no LinkedIn e no Instagram.