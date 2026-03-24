Marítimo foi distinguido como equipa técnica do mês

O Club Sport Marítimo foi distinguido como a 'Equipa Técnica do Mês de janeiro' da Liga BPI em futebol feminino, anunciou ontem a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no seu site oficia.

De referir que esta distinção é atribuída pelos treinadores do principal campeonato nacional feminino e visa reconhecer o trabalho de excelência desenvolvido pelas equipas técnicas ao longo de cada mês.

"A formação insular teve um registo 100% vitorioso nos jogos da Liga BPI que disputou em Janeiro, destacando-se ainda pela eficácia ofensiva, com cinco golos marcados em apenas duas partidas", segundo pode ler-se na noticia publicada no site oficial da FPF.

O prémio foi entregue por Ana Teixeira ao treinador principal, Luís Gabriel, que fez questão de o partilhar com toda a sua equipa técnica e também com as jogadoras, após o treino realizado esta terça-feira no Complexo Desportivo do clube, em Santo António, no Funchal.