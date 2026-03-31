Madeira quer ter voz na gestão do mar

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, defendeu que a Madeira deve ter uma palavra a dizer na gestão e exploração do mar, sublinhando a importância estratégica da Região no Atlântico.

À margem da Conferência e Sessão de Auscultação Pública do HUB Tecnológico Marítimo-Portuário da Região Autónoma da Madeira, o governante destacou que o arquipélago reúne condições para afirmar-se como um pólo tecnológico nas áreas da segurança, defesa, investigação e ciência.

“A Madeira está situada num ponto estratégico do Atlântico, entre a Europa, África e as Américas”, afirmou, acrescentando que a nova geoestratégia mundial reforça o potencial da Região para desenvolver um hub tecnológico ligado ao mar.

José Manuel Rodrigues salientou ainda a dimensão da zona económica exclusiva da Madeira, que considera uma “riqueza natural” ainda por explorar e investigar.

O governante criticou o actual modelo de decisão sobre a exploração dos recursos marítimos, defendendo uma gestão partilhada entre o Estado e as regiões autónomas. “Não faz sentido que as regiões autónomas não tenham uma palavra a dizer aquando da concessão ou do licenciamento”, afirmou.

Como exemplo, apontou a eventual prospecção petrolífera na Madeira ou nos Açores, considerando inadequado que apenas o Estado seja ouvido nesses processos.

Nesse sentido, reiterou a necessidade de envolver os órgãos de governo próprio das regiões nas decisões, defendendo uma maior articulação institucional na gestão dos mares da Madeira e dos Açores.