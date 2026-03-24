Circulação condicionada na Estrada Luso-Brasileira
A circulação automóvel encontra-se condicionada na Estrada Luso-Brasileira, na sequência de uma nova derrocada ocorrida esta manhã, na zona da Ladeira da Tabaiba.
De acordo com as informações disponíveis, a queda de pedras e terra para a faixa de rodagem obrigou a limitar a circulação, estando no terreno equipas a proceder à limpeza e avaliação das condições de segurança.
Nova derrocada no acesso à Ladeira da Tabaiba
Uma nova derrocada na Ladeira da Tabaiba, na freguesia do Monte, que dá acesso aos Lombos, voltou a acontecer durante esta noite.
Este é o segundo episódio registado no espaço de dois dias no mesmo local, agravando os constrangimentos à mobilidade numa via que assegura o acesso à zona dos Lombos, na freguesia do Monte.
No passado domingo, 22 de Março, a queda de pedras e terra, ocupou ambas as vias da faixa de rodagem, levando ao encerramento temporário daquela estrada, tanto ao trânsito automóvel como pedonal.
No local estiveram, ainda, a Polícia de Segurança Pública e a Protecção Civil Municipal.
Derrocada encerrou acesso à Ladeira da Tabaiba
Pouco antes das 9 horas deste domingo, os Bombeiros Voluntários Madeirenses receberam um alerta para uma derrocada na Ladeira da Tabaiba, na freguesia do Monte, que dá acesso aos Lombos.
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