Cerca de 40 voos cancelados no Aeroporto da Madeira devido ao vento forte

Cerca de 40 voos foram cancelados hoje no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido ao vento forte que afeta o arquipélago pelo segundo dia consecutivo.

O 'site' da ANA - Aeroportos de Portugal indica que 24 chegadas foram canceladas e dois aviões divergiram entre as 00:55 e as 17:30, ao passo que 12 partidas foram canceladas desde as 04:25.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje a ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, em vigor pelo menos até às 21:00.

O IPMA indicou que a ilha irá sentir ventos de nordeste com rajadas de até 80 quilómetros por hora (km/h) nos extremos leste e oeste e de até 110 km/h nas regiões montanhosas.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Já a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de vento forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira, que tinha emitido no domingo, até às 06:00 de terça-feira.