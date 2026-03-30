Cinco nomeações do Destino Madeira para os World Travel Awards 2026

A Madeira está nomeada, em cinco categorias, para os World Travel Awards 2026. Para a edição de 2026, o arquipélago está nomeado nas categorias de: Melhor Destino de Praia da Europa (Ilha do Porto Santo), Melhor Destino de Festivais e Eventos da Europa, Melhor Destino Insular da Europa, Melhor Destino Regional de Turismo de Aventura da Europa e Melhor Organismo Oficial de Turismo da Europa (Associação de Promoção da Madeira).

Os World Travel Awards foram criados em 1993 e têm por objectivo distinguir anualmente a excelência nos diversos sectores da indústria global das viagens, turismo e hospitalidade, sendo amplamente reconhecidos como os “Óscares do Turismo”. "Ao longo dos últimos anos, o Destino Madeira tem vindo a afirmar-se de forma consistente nestes prémios, acumulando distinções que reforçam a sua notoriedade e competitividade internacional", refere nota da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Eduardo Jesus destaca que “estas nomeações representam um reconhecimento contínuo da qualidade, diversidade e autenticidade da oferta turística da Madeira e do Porto Santo, refletindo o trabalho conjunto de toda a Região, desde os profissionais do setor até à hospitalidade genuína da nossa população”.

“Estar novamente entre os nomeados em categorias tão exigentes demonstra a solidez da estratégia seguida e o posicionamento da Madeira como um destino de excelência à escala europeia e mundial. É também um incentivo para continuarmos a apostar num turismo sustentável, inovador e capaz de proporcionar experiências únicas a quem nos visita”, acrescenta o secretário com a pasta do turismo.

As votações para os World Travel Awards 2026 já se encontram abertas, envolvendo profissionais do sector e o público em geral à escala global. "Esta fase constitui uma oportunidade determinante para reforçar a visibilidade internacional do destino e mobilizar o apoio de todos os que reconhecem a Madeira como um destino de referência", indica.