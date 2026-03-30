Em 2026, regresse ao passado

Há lugares que têm o poder de nos fazer sentir pequenos e, simultaneamente, parte de algo gigante.

Não se trata apenas de carimbar o passaporte, trata-se de escutar o eco de milénios em monumentos que desafiam a lógica.

Se sente que a sua rotina atual é feita de ecrãs e pressa, talvez a solução não seja avançar, mas sim recuar no tempo.

Em 2026, propomos-lhe um encontro com a história.

Deixe de ser um turista e torne-se um explorador do tempo: as pedras falam, e está na hora de as ouvir.

Descubra com a Intertours os 5 Destinos Históricos para o “Passado”

Índia – Circuito Índia Sagrada

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 875€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: até Dezembro – 9 dias

Itinerário: Delhi, Agra, Fatehpur, Sikri, Jaipur, Amber, Varanasi, Sarnath, Delhi

Turquia | Turquia Mágica

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 960€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: 3 de Abril a 24 de Outubro – 8 dias

Itinerário: Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Hierápolis, Éfeso, Izmir, Istambul

Egito | Circuito As Maravilhas do Egito

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 050€

Partidas: Lisboa

Datas: Maio a 25 de Outubro – 8 dias

Itinerário: Cairo, Abu Simbel, Assuão, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor

China | Circuito China Express

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 194€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: até Janeiro 2027 – 9 dias

Itinerário: Pequim, Xian, Xangai

Perú | Dos Incas à Amazónia

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 605€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: até 15 de Dezembro – 10 dias

Itinerário: Lima, Cusco, Vale Sagrado (Chinchero, Yucay e Ollantaytambo), Machu Picchu, Puerto Maldonado, Selva Amazónica, Lima

Tanto os preços como as disponibilidades destes circuitos estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting - 291 208 920 ou [email protected]

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