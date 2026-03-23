Cinco empresas da Madeira com 80 Milhões em facturação exportam para 5 continentes

Cinco empresas de referência do sector agroalimentar, que geram uma receita global de 80 milhões de euros e que exportam produtos madeirenses para todo o mundo, estão a representar a Madeira na Alimentaria+Hostelco 2026, que se realiza em Barcelona, Espanha.

Trata-se de uma das maiores feiras mundiais dos setores da alimentação, gastronomia, foodservice e equipamentos para hotelaria, que decorre até quinta-feira, 26 de Março e reúne 3.300 empresas de 70 países, com uma expectativa de 110.000 visitantes.

A acção de promoção das empresas regionais é apoiada pelo Governo Regional, através da Invest Madeira. O Secretário Regional da Economia, que é simultaneamente presidente da Invest Madeira, considera que esta representação empresarial vem valorizar, uma vez mais a capacidade produtiva da Região. “É um orgulho e uma honra apoiar aqui as nossas empresas, que têm vindo a aumentar a sua capacidade exportadora, para vários países, sobretudo para o ‘mercado da saudade’. Isto é resultado do trabalho das empresas e dos empresários, mas também das políticas públicas que têm sido definidas e postas em prática, designadamente em termos de apoio às empresas para a exportação”, reforçou José Manuel Rodrigues.​

Quais as empresas participantes?

A ECM - Empresa de Cervejas da Madeira é líder no mercado regional com 100% de cobertura nos pontos de venda, tem 3.500 clientes na Madeira e mais 6.500 em Portugal. Tem uma facturação média anual de 60 milhões de euros, 36 milhões de litros comercializados e 258 funcionários. Exporta 10% da facturação para China, Reino Unido, EUA, África do Sul, França, Venezuela, Suíça, Alemanha, Japão, Austrália e mais 20 mercados nos cinco continentes.​

Já a Chábom, especializada em bolo de mel e doçaria regional, facturou 2,3 milhões de euros, em 2024, e conta com 27 colaboradores. As vendas acontecem no mercado regional (70%), em Portugal continental (25%) e para os EUA, África do Sul e Inglaterra (5%).

Em Barcelona também está a Sweets & Sugar, a maior empresa portuguesa de confeitaria e doçaria, que tem uma facturação a rondar os 10 milhões de euros e cerca de 60 funcionários. Exporta 85% da produção para Espanha, Noruega, Rússia e para o mercado nacional.​

A Martins & Martins, que aposta fortemente na produção de pastelaria tradicional da Madeira, tem 15 funcionários e facturação média de 900 mil euros; exporta para Inglaterra, EUA e França.​

A IlhoPan, que labora no sector da panificação e pastelaria, conta com 350 funcionários e uma facturação média de 23 milhões de euros. Além do mercado nacional, exporta para a Inglaterra.​

Durante a feira Alimentaria+Hostelco 2026, as empresas vão promover degustações, reuniões com compradores internacionais e networking, consolidando parcerias e novas oportunidades de negócio. Esta iniciativa enquadra-se na estratégia regional de internacionalização, que tem impulsionado o sector agroalimentar madeirense apoiada pela Invest Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia.