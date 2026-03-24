Blandy Travel e Shipping renova identidade e projecta futuro com sustentabilidade

A Blandy Travel & Shipping apresentou, esta tarde, a sua nova imagem, assente num processo de revitalização que pretende responder aos desafios que se colocam num mercado global em constante mutação. Uma apresentação que decorreu no espaço, igualmente renovado, defronte para a baía do Funchal, embora esta mudança de imagem também se estenda aos escritórios de Lisboa e Faro.

Esta renovação surge, igualmente, como uma rampa de lançamento para dois marcos históricos que se aproximam: é que, em 2027, a Blandy Shipping assinala 165 anos de actividade ininterrupta; e em 2028 é a vez da Blandy Travel celebrar os 70 anos da sua fundação.

Segundo Cátia Esteves, CEO da Blandy Travel & Shipping, este processo é mais do que uma mudança estética:

"Este rebranding é o culminar de meses de trabalho intenso e estratégico. Como empresa familiar sediada na Madeira, temos a responsabilidade acrescida de honrar um legado de 250 anos, mas sabemos que o respeito pela história não pode significar imobilismo", referiu, acrescentando: "Estamos a preparar a casa para o futuro, lançando um novo website integrado, uma forte campanha local e consolidando a nossa liderança na sustentabilidade com o Travelife Certified. A nossa visão é de continuidade evolutiva: manter o rigor e a confiança que os nossos parceiros esperam da marca Blandy Travel & Shipping, mas com uma energia renovada e ferramentas que nos permitam liderar as exigências que o turismo e a logística de navegação nos impõem todos os dias", complementou.