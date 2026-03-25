Funchal associa-se à Hora do Planeta 2026

O Município do Funchal junta-se, uma vez mais, à iniciativa global da Hora do Planeta, promovida pela organização WWF, que terá lugar este sábado, 28 de Março, entre as 20h30 e as 21h30, por todo o mundo, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental e a acção climática.

No âmbito desta iniciativa, o Funchal irá apagar as luzes em alguns dos edifícios e monumentos mais emblemáticos, reforçando a importância da acção colectiva na defesa do meio ambiente. O gesto simbólico de sensibilização para a necessidade de reduzir o consumo energético e mitigar os impactos das alterações climáticas, não só representam um símbolo de solidariedade global, mas também pretende incentivar a reflexão sobre a importância da adopção de medidas individuais e colectivas para proteger o planeta.

Paralelamente, será promovido um conjunto de actividades temáticas, no Parque Ecológico do Funchal, dirigidas à comunidade, com o intuito de fomentar a consciencialização ambiental, para que esta hora seja também uma forma de descobrir mais sobre a preservação da biodiversidade e do nosso património verde e natural.

A participação e o transporte são gratuitos, mas as vagas são limitadas, sendo necessária inscrição prévia através do link: https://forms.gle/T3YxUDqEFQZbiUAy6

O Município do Funchal reafirma, assim, o seu empenho na construção de um concelho mais sustentável, convidando todos os cidadãos a associarem-se à iniciativa global.