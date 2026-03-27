Ciclo de concertos 'Barroco a Norte' termina este sábado na Igreja Matriz de São Vicente

A Igreja Matriz de São Vicente é palco pelas 18h30 deste sábado, 28 de Março, do quarto e último concerto da 4.ª edição do ciclo 'Barroco a Norte', iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e produzida pela Associação Orquestra Clássica da Madeira.

O concerto deste sábado é, como habitual, de entrada gratuita, e tem como protagonistas o Funchal Baroque Ensemble e Ricardo Brito, que juntos propõem uma viagem por algumas das formas instrumentais mais representativas da Europa do início do século XVIII, estabelecendo um diálogo entre o concerto solístico, o concerto grosso e a suíte em estilo francês, géneros que reflectem conceitos diferentes, mas complementares, da música barroca.

O programa abre com o Concerto grosso em Fá maior para duas flautas de bisel, de Alessandro Scarlatti, que oferece uma visão equilibrada e arquitectónica do diálogo instrumental. Em nota emitida, a organização destaca que "as duas flautas concertantes inserem-se numa textura orquestral sóbria, onde o contraste nunca é dramático, mas sempre regido por um sentido de proporção e clareza formal, típico da grande tradição napolitana".

Segue-se a Ouverture-Suíte em Lá menor, de Georg Philipp Telemann, obra fortemente influenciada pelo modelo francês. "À imponente abertura seguem-se danças estilizadas, nas quais a clareza formal e a elegância rítmica se fundem com uma refinada invenção melódica. Aqui, Telemann demonstra a sua extraordinária capacidade de assimilar diferentes linguagens e adaptá-las à sua própria sensibilidade", descreve a nota de imprensa.

O Concerto para Fagote em Mi menor, de Antonio Vivaldi, representa um dos pontos altos do repertório solo barroco para este instrumento. "O fagote, libertado do seu papel exclusivo de baixo e acompanhamento, assume o protagonismo numa peça virtuosa e teatral, alternando ímpeto rítmico, momentos melódicos intensos e passagens de marcante tensão harmónica", pode ler-se.

O programa encerra com o Concerto em Lá menor para duas flautas de bisel, de Telemann, um exemplo magistral de música de câmara concertante. "O confronto entre as duas vozes solistas é contínuo e intenso: imitações, entrelaçamentos contrapontísticos e interações tímbricas desenvolvem-se sobre um sólido suporte do baixo contínuo, dando origem a uma música de extraordinária vitalidade e transparência", refere a secretaria.

A instrumentação — duas flautas de bisel, instrumentos de cordas, fagote, cravo e baixo — reflecte fielmente a prática interpretativa do período e permite apreciar plenamente a riqueza tímbrica e a variedade expressiva de um Barroco entendido não como um estilo unitário, mas como uma linguagem europeia plural, fundada no diálogo, no equilíbrio e na arte do contraste. Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura

O Funchal Baroque Ensemble é composto por Clara Costa e Sara Faria (flautas de bisel), Olga Samara e Elisa Abreu (violinos), João Gabriel Marcos (viola d’arco), László Szepesi (violoncelo), Marcello Romagnuolo (contrabaixo), Yuri Omelchuk (fagote) e Giancarlo Mongelli (cravo e direção artística).

A 4.ª edição do ciclo de concertos 'Barroco a Norte' teve início a 7 de Março, com concertos realizados aos sábados ao longo do mês, com foco na valorização e difusão do património musical e arquitectónico da costa norte da Região Autónoma da Madeira, renovando o compromisso de unir "a excelência da música barroca aos espaços sagrados que, há séculos, testemunham a identidade espiritual, artística e comunitária das paróquias da Região".

Depois de, na edição anterior, ter destacado o púlpito, o 'Barroco a Norte' voltou-se agora para outro elemento estruturante da imagética barroca, nomeadamente o sacrário, símbolo maior de devoção, arte sacra e centralidade litúrgica. Através deste foco temático, a edição de 2026 propôs um diálogo renovado entre a música, o património e a contemplação estética, valorizando a singularidade da talha, da policromia e da simbologia presentes nos templos da costa norte da Madeira.

Para o secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, o ciclo 'Barroco a Norte' tem vindo a afirmar-se como uma iniciativa cultural de grande relevância para a valorização simultânea do património musical e arquitetónico da costa norte da Madeira. “Este projecto demonstra como é possível aproximar o público de repertórios de grande valor histórico e artístico, ao mesmo tempo que se promove e dignifica espaços patrimoniais de enorme significado para as comunidades locais”, sublinha o governante.

Eduardo Jesus faz ainda um balanço positivo desta quarta edição, destacando a qualidade artística e a adesão do público. “Voltamos a ter concertos de grande qualidade e uma excelente resposta do público, o que confirma o interesse crescente por este ciclo e reforça a importância de continuar a investir em iniciativas que cruzem cultura, património e território”, afirma.

O secretário Regional destaca também o contributo dos parceiros envolvidos na concretização da iniciativa, nomeadamente a Direcção Regional da Cultura, a Associação Orquestra Clássica da Madeira, os músicos e as paróquias que acolhem os concertos, sublinhando que “o ‘Barroco a Norte’ "é hoje uma referência na programação cultural da Região e um exemplo de como a cultura pode valorizar o património, dinamizar os territórios e proporcionar experiências únicas ao público”.