Homem sofre ferimentos em colisão no Funchal

Um homem de 38 anos sofreu ferimentos na sequência de uma colisão ocorrida na Estrada São João. A vítima queixava-se de dores generalizadas e apresentava sangramento no nariz.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local por volta das 6 horas desta segunda-feira e transportaram o homem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.