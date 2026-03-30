Homem sofre ferimentos em colisão no Funchal
Um homem de 38 anos sofreu ferimentos na sequência de uma colisão ocorrida na Estrada São João. A vítima queixava-se de dores generalizadas e apresentava sangramento no nariz.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local por volta das 6 horas desta segunda-feira e transportaram o homem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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