Homem sofre paragem cardiorrespiratória e acaba por morrer na via pública

Um homem de 71 anos sofreu na manhã deste sábado, 21 de Março, uma paragem cardiorrespiratória na via pública na Rua Cabeço de Ferro, no Funchal, contudo apesar de todos os esforços não foi possível reverter a situação.

Alertados pelas 9h30, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se para o local, assim como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) para prestar socorro à vítima. Foram realizadas manobras de reanimação, mas a vítima não recuperou da paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local.

A Polícia de Segurança Pública foi mobilizada ao local.