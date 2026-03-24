Turista sofre queda na vereda da Ponta de São Lourenço
Um turista italiano, de 66 anos, sofreu hoje uma queda quando percorria, esta tarde, a vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico que estão a proceder ao seu resgate, visto que a turista apresenta uma entorse no pé.
No terreno estão quatro operacionais, auxiliados por duas viaturas.
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