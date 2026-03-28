Doente transportado pela Força Aérea para Lisboa
A Força Aérea Portuguesa realizou, durante a manhã de ontem, um transporte médico entre a ilha da Madeira e Lisboa.
Em causa estava um doente com necessidades de cuidados médicos urgentes.
Segundo informações disponibilizadas, para esta missão de longa distância foi empenhado um Falcon 50, operado pela Esquadra 504 - 'Linces'.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo