Doente transportado pela Força Aérea para Lisboa

A Força Aérea Portuguesa realizou, durante a manhã de ontem, um transporte médico entre a ilha da Madeira e Lisboa.

Em causa estava um doente com necessidades de cuidados médicos urgentes.

Segundo informações disponibilizadas, para esta missão de longa distância foi empenhado um Falcon 50, operado pela Esquadra 504 - 'Linces'.