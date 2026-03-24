Períodos de céu muito nublado previstos para esta quarta-feira

Para esta quarta-feira, 25 de Março, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira períodos de céu muito nublado, apresentando-se temporariamente pouco nublado durante a tarde na vertente sul da ilha da Madeira. Antevê, igualmente, aguaceiros fracos na vertente norte da ilha da Madeira e nas terras altas.

O vento soprará moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas.

No Funchal o tempo não estará muito diferente. Previstos períodos de céu muito nublado, apresentando-se temporariamente pouco nublado durante a tarde e o vento fraco (inferior a 15 km/h).

As temperaturas vão oscilar entre os 15 e os 21ºC na Madeira e os 15 e os 18ºC no Porto Santo.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de nordeste com 1,5 a 2 metros e na costa sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 17/18ºC.